Messi se verrait bien finir aux Newell's Old Boys

3

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Lionel Messi n'a pas prévu de quitter le Barça tout de suite, il ne ferme pas non plus la porte à un retour chez lui, en Argentine, à la fin de sa carrière.Lors d'un entretien accordé à la chaine de télévision locale, l'Argentin a déclaré que dans l'hypothèse d'un retour au pays, il ne jouerait nulle part ailleurs qu'aux Newell's Old Boys, le club de ses débuts. «» Formé aux Newells, où il a évolué entre ses 7 et ses 14 ans, le natif de Rosario avait ensuite quitté l'Argentine pour l'Espagne et le FC Barcelone.Le plus fou serait qu'il revienne en même temps que Marcelo Bielsa . Et qu'il soit mis sur le banc parpour faire de la place à Fodé Ballo-Touré.