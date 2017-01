Messi sauve encore le Barça

Menés jusqu’au temps additionnel par un Villarreal toujours aussi séduisant, les Blaugrana s’en remettent encore une fois au génie de Messi pour s’en sortir au buzzer. Un match nul (1-1) miraculeux qui laisse tout de même le Real Madrid prendre le large en tête de la Liga.

Villarreal 1-1 FC Barcelone

Quand l’ultra-possession devient fardeau

Jeux de main et génie argentin

» Dès le coup d’envoi de ce déplacement à Villarreal , la tête de Luis Enrique se passe en boucle ce refrain. Et ce, jusqu’à la cinquantième minute, quand sur une contre-attaque express, Pato décale Nicola Sansone dans la surface. L’Italien, en bon maître artisan de l’exercice réussi du sous-marin jaune, exécute Ter Stegen et pousse le Barça devant ses vieux démons. Une abîme proche dont le Barça s’extirpe in extremis grâce au seul talent de Lionel Messi , auteur d’un coup franc décisif autant que magnifique au buzzer. Même s’il n’est cette fois pas défait, quelques jours après être tombé sur la pelouse de San Mamés, il réussit le pire début d’année possible. Tant dans le fonds de jeu, que lesne maîtrisent plus, que dans les résultats, puisqu’ils trébuchent une énième fois en Liga, ils n’y sont plus. Pis, désormais à cinq points du leader, qui compte même un match en retard, et distancés par Séville dans la course à la seconde place, Messi et ses comparses s’offrent déjà une mini-crise en 2017. Une période tumultueuse s’ouvre donc dans les arcanes du Camp Nou, comme celle de 2015 qui avait coûté à Zubizarreta un licenciement. Le rêved’une fin de saison couronnée d’un triplé s’éloigne de plus en plus...Le Madrigal n’est plus, faites place à l’Estadio de la Ceramica. Ladite poterie, fierté de la région du Castellon, ne fait pour autant pas référence à une quelconque fragilité de la part du. De fait, intense dans le pressing et chirurgical à chacun de ses enchaînements, il démarre pied au plancher et asphyxie l’adversaire. Entre les coups de rein de Pato, les débordements de Soriano et lesde Sansone, il donne le tournis à l’arrière-garde catalane. Pour ce, l’animation en 4-4-2 de Fran Escriba appuie là où le bât blesse côté Can Barça : sur le couloir André Gomes Sergi Roberto , soumis à d’incessantes combinaisons de leur vis-à-vis. Une lacune défensive qu’explique la nouvelle mise sur le banc de Rakitić, mais pas que. Dommage, pour les ouailles de Luis Enrique , puisque dès qu’ils franchissent le milieu de terrain du sous-marin, des brèches béantes s’ouvrent à la MSN. Remuant, mais trop peu précis, Neymar enchaîne les occasions autant que les imprécisions dans le dernier geste, mais demeure l’un des raresà convertir une possession outrancière en actions dignes de danger.Mais dès la reprise, patatras. À l’ouverture du score de Sansone succède une longue période de flottement chez les. Tancés au milieu de terrain, ils se font perforer plein axe et en sont réduits à espérer des retours in extremis de Piqué ou des imprécisions des locaux. Autant dire que l’équilibre ne peut être plus précaire pour un Barça sans idée et sans génie. Et ce ne sont pas les changements de Luis Enrique , qui fait entrer Denis Suárez et Arda Turan qui changent la moindre chose à la physionomie de la partie. L’homme en noir, pour sa part, y va de son double grain de sable. En oubliant deux penaltys flagrants pour lesur autant de mains baladeuses du capitaine Bruno – dans l’autre surface, la mimine de Mascherano étant bien plus discutable –, l’arbitre plombe les envies dedes Catalans. Tout comme le montant de Sergio Asenjo , tout heureux de le voir repousser une frappe limpide et enroulée de Lionel Messi . Finalement, sur un ultime coup franc de, le portier de Villarreal ne peut que s’incliner devant la lucarne trouvée par l’Argentin. Un miracle, ni plus ni moins, pour ce Barça tout heureux de rentreravec un point en poche.