Messi répond à la rumeur sur une énorme facture

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a ceux qui démentent un transfert, et d'autres qui démentent une facture.Depuis samedi soir, une photo de facture tourne sur le web. Il s'agirait de celle de Messi, Suarez et Fabregas, qui se seraient fait très plaisir dans un restaurant/club d'Ibiza. Les trois copains passant leurs vacances ensemble avec leur compagne, tout semblait propable. La Pulga a finalement tenu à tordre le cou à cette rumeur sur Instagram.» , a répondu l'Argentin à propos de la facture. En même temps, la note indiquait une consommation de 27 pizzas, ainsi que 41 bouteilles de Don Perignon, pour un total de 37 000 euros. Ça aurait fait un peu beaucoup.Après, on connaît l'appétit de Suarez...