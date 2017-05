Messi refuse une première proposition de prolongation

0

Messi dit non.Après plusieurs mois de négociations, la Pulga a refusé la première prolongation de contrat proposée par le FC Barcelone . Son contrat actuel court jusqu'en juin 2018, le quintuple Ballon d'or a donc le temps et préfère être patient.Même si un refus peut avoir quelques répercussions sur le club, les signaux envoyés par le joueur, représenté par son père Jorge , sont plutôt rassurants. Les négociations continuent et les deux parties espèrent se mettre d'accord dans les prochaines semaines. Aucun des deux camps n'a envie de précipiter les choses, surtout qu'il s'agit du seul dossier d'envergure puisque Luis Suárez et Neymar ont déjà prolongé leur contrat respectif.Messi, auteur une nouvelle fois d'une grande saison (meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions), connaît évidemment le désir de tout le peuple catalan de le voir prolonger son bail dans son club de toujours. Il attend juste une proposition un peu plus généreuse. L'idée est qu'il resigne jusqu'en 2022.Le messie n'est pas près de s'en aller.