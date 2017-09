Messi rappelle qui est le patron

Nette victoire 3-0 du Barça face à la Juve grâce à un Messi de gala. L’Argentin inscrit un doublé en plus d'être à l'initiative du troisième, Dybala a eu tout le temps d'admirer le chemin qui lui reste à parcourir.

848

La Juve y croyait

Messi clôt le débat Dybala

FC Barcelone (4-3-3): Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Iniesta (83e A.Gomes) Busquets, Rakitić (77e Paulinho) – Dembélé (71e S. Roberto), Suárez, Messi.

Juventus (4-2-3-1): Buffon - De Sciglio (40e Sturaro), Benatia, Barzagli, Sandro - Pjanić, Matuidi – Bentancur (63e Bernardeschi), Dybala, Douglas Costa - Higuaín (86e Caligara)

Ça part d’assez bas, comme d’habitude avec Messi, libre de se balader où l’envie le porte. Une remontée de balle sereine et un petit temps d’attente afin que Suárez lui offre un appui. Le une-deux est parfait et la frappe placée à ras de terre ne laisse aucune chance à Buffon, lequel n’esquisse même pas un plongeon. L’Argentin n’avait pas encore eu le scalp du mythique Gigi dans sa carrière, c’est maintenant fait à la 44minute de cette affiche. Jusqu’alors dans le match, la Juve en sortira totalement pour s’incliner finalement 3-0. Comme d'autres en ce début de saison, elle a pu se rendre compte que la page Neymar a été tournée, tout du moins sur le carré vert.Chiellini, Marchisio, Khedira, Mandžukić, Höwedes blessés, Cuadrado suspendu puisque expulsé lors de la finale de Cardiff et Lichtsteiner pas présent dans la liste UEFA. C’est bien une Juve décimée qui se présente au Camp Nou, mais cela ne l’empêche pas de jouer crânement sa chance. Bien en place, sachant presser quand il le faut et fluide en contre-attaque, elle se procure pas moins de trois occasions en dix minutes, tandis que quelques combinaisons dans la surface auraient mérité meilleur sort. Une frappe de De Sciglio déviée (l’ex-Milanais n’a toujours pas inscrit le moindre but dans sa carrière pro), une de Dybala en bout de course bien lancé par Douglas Costa et Pjanić hors de la surface.Ter Stegen veille au grain, mais le 4-3-3 modulable en 4-2-3-1 avec le jeune Bentancur montant d’un cran à droite pose problème aux, et les quelques initiatives sont stoppées par une défense intraitable dirigée par Benatia. La première opportunité catalane découle d’un coup de pied arrêté. Messi envoie son coup franc dans le mur, et Suárez reprend sans réfléchir, mais Buffon claque en corner. La seconde est une cagade de De Sciglio (avant sa sortie sur blessure) qui sert Dembélé bien repris par Alex Sandro . Bref, lessont prêts à rentrer aux vestiaires confiants et satisfaits, mais Messi ruine tout.Le coup de bambou est inévitable, et la comparaison Dybala-Messi de plus en plus déplacée. Quand leenvoie une belle occasion dans les nuages en tout début de reprise, son compatriote touche le poteau (Buffon frôlant un csc gag du dos) d’une frappe des 20 mètres et est à l’origine du 2-0. Sa percée sur la droite finit par un centre-tir à ras de terre pour Suárez, Sturaro s’interpose, mais Rakitić reprend au point de penalty et fait mouche. Et ce n’est pas fini, l’Argentin s’offre un doublé à la suite d’une de ses actions fétiches, prise de balle propre, conduite de balle saccadée pour bien se mettre sur son gauche et la précision plutôt que la force à la finition.Très inspiré, Messi compense ainsi les prestations ternes de ses partenaires offensifs. L'arbre qui cache la forêt ? On le saura très vite. En attendant, le sursaut d’orgueil de la Vieille Dame n'advient pas malgré la triple tentative de Dybala, Benatia et le néo-entrant Bernardeschi aux alentours de la 80. Pis, Buffon enchaîne les petites erreurs et confirme sa petite forme pour le début de sa dernière saison. Foutu pour foutu, Allegri en profite pour faire commencer le jeune Caligara (17 ans). La Juve a donc repris la Ligue des champions comme elle l'avait quittée, par une correction face à un club espagnol.