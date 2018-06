« Messi peut jouer seul contre onze »

Shib Shankar Patra est vendeur de thé ambulant à Calcutta. Depuis trente ans, cet Indien est passionné par la sélection d’Argentine. Et cela fait dix ans qu’il voue un culte à un des grands héros de l’Albiceleste, Lionel Messi.

Par Charza Shahabuddin et Gad Messika

Mon premier souvenir de football est assez commun. Je jouais au foot depuis mon plus jeune âge dans mon quartier, avec les copains des environs. C’est comme ça que j’ai commencé à aimer ce sport. Je suivais le foot doucement, mais sûrement. En 2009, quand j’ai vu Messi marquer de la tête en finale de Ligue des champions contre Manchester United, c’est le moment où je commence à le voir comme un des meilleurs joueurs de tous les temps.Il y a tous les types de supporters, mais la plupart aujourd’hui soutiennent l’Argentine. Évidemment, l’autre grande partie supporte le Brésil. En matière de jeu, l’Argentine et l’Inde n’ont aucun point commun. En revanche, si l’Inde était à la Coupe du monde, on serait tous derrière notre équipe. Mais comme ils ne le sont pas et qu’il y a Messi, c’est normal que nous le soutenions ! Les deux pays ne sont pas comparables, c’est uniquement le foot et Messi qui me font soutenir ce pays.La plupart des gens en Inde apprécient Lionel Messi , bien sûr pour son jeu, mais aussi pour son caractère, son comportement. Même les supporters du Brésil aiment le jeu de Messi. En 2009, Messi est venu en Inde, je suis allé au stade pour aller le voir, cela m’a coûté 700 roupies (8,80 euros). Depuis ce jour-là, nous fêtons son anniversaire chaque année. En 2009, j’ai commencé à peindre l’intérieur de ma maison aux couleurs de l’Argentine. Puis, à partir de 2014, j’ai fait l’extérieur. Mon amour pour l’Argentine s’est développé peu à peu, ce qui explique pourquoi l’intérieur et ensuite, l’extérieur.Les deux étaient capitaines de l’Argentine. Je soutiens à la fois le pays et le leadership de ces deux joueurs. Tous les deux ont su faire de grandes différences tout en ayant un jeu très simple. C’est pour ça que j’ai coloré toute ma maison en bleu ! En 1986, Maradona a gagné la Coupe du monde presque tout seul. Presque, car on ne joue jamais tout seul, mais il a mené son équipe à la victoire. Messi, pour le coup, c’est pareil. Il peut jouer contre onze personnes, tout seul !On a d'abord hissé un drapeau indien, car nous sommes avant tout indiens ! Ensuite, nous avons hissé le drapeau de l’Argentine ! J’ai fait commander un gâteau. Un très gros gâteau de 15 kilos ! Je l’avais donné à faire dans une boutique qui fait des gâteaux à Calcutta, on le fait tous les ans. On a ensuite coupé le gâteau, puis on a donné des maillots de Messi à des centaines d’enfants. Il y avait beaucoup de monde, entre 150 et 200 personnes, car c'est un évènement qui dépasse le football. On en profite pour faire des dons du sang, des foots, des jeux de parcours...Lors du Puja de Hanuman, je prie pour Messi. Je fais une offrande à son nom. Je mets un «» (le point rouge) sur le front de Messi, sur les posters que j’ai de lui. Il y a des photos partout chez moi, c’est là que je prie. Je dis à ma belle-famille qu’il faut faire des offrandes pour moi, mais avant tout il faut en faire une pour mon frère, Messi, pour qu’aucun mal ne lui soit fait.On regarde cette Coupe du monde avec attention, mais on ne peut pas aller en Russie, donc on regarde d’ici. Jusque-là, ça a été dur, très dur, mais si tous les joueurs jouent bien et qu’ils entourent bien Messi, il y a des chances qu’on batte la France et qu'on avance dans la compétition, voire même qu’on gagne cette Coupe du monde. Tout est possible.Il n’y a aucun footballeur que je déteste. Je ne pourrais pas mal parler sur un joueur. Après Messi, j’aime bien Ronaldo . Ce dernier a un style de jeu différent, mais je préfère la simplicité de Messi. Mais, attention, nous souhaitons que tout le monde joue bien !