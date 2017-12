Messi peaufine ses stats avant la trêve

203

200 - Lionel Messi has provided his 200th assist for Barcelona in all competitions. Extra-terrestrial. pic.twitter.com/FZIJbLPRZE — OptaJose (@OptaJose) 23 décembre 2017

MR

Dernières provisions avant de boucler la valise. Lionel Messi a profité dupour asseoir un peu plus sa domination en tête des charts. S'il a été assez discret lors de la première période, l'Argentin a ensuite creusé l'écart pour le Barça en transformant le penalty faisant suite à la main de Carvajal dans la surface. Son 54de l'année 2017, qui fait de lui le meilleur buteur de l'année civile toutes compétitions confondues en club et en sélection, avec une longueur d'avance sur Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani Ce but conforte également un peu plus sa place de leader au classement des buteurs dans les confrontations entre le Real et le Barça , avec 25 réalisations, alors que CR7 reste bloqué à 17 pions, à une unité d' Alfredo Di Stéfano . Tout aussi impressionnant, sur son débordement en fin de match, Lionel Messi a également délivré à Aleix Vidal sa 200passe décisive sous le maillot barcelonais. Lionel Messi peut maintenant s'installer tranquillement dans sa mangeoire, entre l'âne et le bœuf.