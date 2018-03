Messi scalpe l'Atlético

Avec un nouveau coup franc magistral, Leo Messi est l'unique buteur de l'affiche entre le Barça et l'Atlético de Madrid (1-0). Solide dans sa prestation collective avec son magicien dans ses rangs, le FC Barcelone reprend huit longueurs d'avance sur son dauphin en tête de la Liga.

Le sniper Messi

L'imperméabilité du Barça

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Busquets, Rakitić, Iniesta (André Gomes, 36e), Coutinho (Paulinho, 84e) – Messi, L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Vrsaljko (Correa, 59e), Giménez, Godín, F. Luis (L. Hernández, 75e) – Gabi (Gameiro, 66e), Partey, Saúl, Koke – Diego Costa, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Ces derniers jours, la Liga avait repris une dose de suspense. Tenu en échec sur la pelouse de Las Palmas jeudi soir, le Barça recevait trois jours plus tard son dauphin de l' Atlético de Madrid en pleine bourre, comme en témoignaient les statistiques hallucinantes d' Antoine Griezmann , avec sept buts en deux matchs. La pression était au rendez-vous, les Madrilènes ayant même eu un jour de récupération en plus. Mais voilà : l' Atlético de Madrid n'a aussi plus battu le FC Barcelone en championnat depuis... 2010. Psychologie ou pas, le verdict final est sans appel : le suspense en Liga vient d'en prendre un sacré coup, la faute à un Barça intraitable tactiquement et à un Messi fantastique. Oui, encore une fois.L’hommage lors de la minute de silence vaut pour deux hommes au cœur tendre ce dimanche : celui de Quini d’abord, mythique buteur du Barça dans les années 1980 disparu en début de semaine, puis le capitaine de la Fiorentina Davide Astori ensuite. Du cœur, le leader catalan et son dauphinsouhaitent en mettre d’entrée de jeu dans cette rencontre. Calqués l’un sur l’autre, les 4-4-2 des deux équipes permettent d’offrir de beaux duels : Luis Suárez contre José María Giménez, Philippe Coutinho contre Filipe Luís , Šime Vrsaljko contre Andrés Iniesta . Dans un match fermé à double tour,est d'ailleurs le premier à sonner l’alarme lorsque l’arrière de sa cuisse lui fait croire au claquage.Une tuile pour le Barça ? Pas tout à fait. Après quelques foulées sur la pelouse, Iniesta fait signe à son banc de temporiser avant de procéder au changement. Une riche idée : sa persévérance surprend l’arrière-garde madrilène, et crée le surnombre avant de voir l’ Atlético concéder une faute dans l'axe, à vingt-cinq mètres du but de Jan Oblak . Déjà auteur de deux pions sur coup franc sur les deux dernières journées de Liga, Leo Messi s’avance, frappe au-dessus du mur et prend de vitesse le colosse slovène pour ouvrir le score (1-0, 26). Le Barça passe devant, à dix et demi contre onze. À contre-cœur, Iniesta cède tout de même sa place à André Gomes , laissant lesorphelins de leur capitaine pour la suite des événements.Actif, Coutinho tente le break à plusieurs reprises, mais Oblak ne s’incline que face à un génie qui cumule désormais 600 buts dans sa carrière (539 au Barça , 61 avec l' Argentine ). Acculés devant leur propre surface de réparation, lesn'ont aucune opportunité pour aller de l'avant. De quoi obliger Griezmann à jouer principalement en tant que... milieu défensif. Invaincu depuis 33 matchs en Liga, le Barça concocté par Valverde semble impénétrable. Mieux : son équipe parvient à accentuer la pression sur la cage d'Oblak. Dès lors,prend des risques supplémentaires avec l'entrée d'Ángel Correa, puis déverse sonen remplaçant Gabi Fernández par Kevin Gameiro . Alors, quitte ou double ? Ni l'un ni l'autre. Mise à part une frappe dans les nuages de Griezmann, aucun danger n'est à signaler. Si la pluie était au rendez-vous pour cette affiche, le Barça , toujours invaincu cette saison, est passé à travers les gouttes d'eau avec brio.