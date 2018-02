Messi meilleur passeur de l'histoire de la Liga

367

NB

Un nouveau trône pour le Roi.Déjà meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 369 pions inscrits depuis ses débuts avec Barcelone en 2004, Lionel Messi est devenu samedi soir le meilleur passeur du championnat d' Espagne en délivrant sa 148passe décisive pour Luis Suárez après cinq minutes de jeu. Il dépasse au classement un certain Míchel , plus réputé pour sa carrière de joueur au Real Madrid que pour son passage comme entraîneur à l' Olympique de Marseille Autre record : avec son doublé contre Gérone , l'Argentin est désormais le joueur à avoir marqué contre le plus grand nombre d'équipes différentes en Liga. Gérone est en effet la 36équipe à avoir craqué devant laen Liga. Avec ce nouveau record, Messi devance Raúl et Aritz Aduriz Plus que 128 cartons jaunes pour aller chercher le record de Sergio Ramos . Jouable.