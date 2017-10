Messi, l'étoile filante

Auteur d'un triplé en Équateur (1-3), Lionel Messi a déterré puis ressuscité une Argentine qui voyait le Mondial en Russie lui échapper. Mais combien de temps encore Leo va-t-il sauver cette faible Albiceleste ?

Soigner la dépendance

Par Antoine Donnarieix

La pression, Lionel Messi la connaît. Avec le Barça , il a changé le visage de nombreuxface au Real Madrid , de finales de Ligue des champions, et même de destinées pour l’ Argentine . Pour ce match à Quito cependant, Messi est devenu méfiant envers cette pression qui basculait dans l’acharnement médiatique. Alors en bon capitaine, Messi a décidé que la préparation se ferait loin des téléphones portables, histoire de faire le point en équipe, de se dire les choses. Depuis 1970, l’Argentine s’était toujours qualifiée pour la phase finale d’une Coupe du monde. «, expliquait le Barcelonais après la rencontre remportée en Équateur la nuit dernière.(...)» Une autre paire de manche.Comment résumer la performance de Messi contre l’Équateur pour ceux qui l’auraient manqué en temps réel ? En une phrase, il conviendrait de dire que Messi a inscrit un triplé pour qualifier l’ Argentine . Mais en une phrase, il est impossible de décrire à quel point ce triplé est réducteur par rapport à la prestation livrée parà Quito. En possession du ballon, Messi était l’élément déclencheur des attaques d’uneblessée, mise à mal par la rapide ouverture du score de Renato Ibarra (1-0, 1). L’ Argentine se retrouvait avec «» dixit son capitaine, et pratiquait un jeu collectif atroce, autant dû à son réel niveau qu’à la peur de finir enau retour sur Buenos Aires. Mais au moment de toucher le fond du puits, Messi s'est décidé à devenir celui qu'il est tous les jours à Barcelone.D’abord, une incursion dans la défense équatorienne avec l’aide de Di María en point d’appui (12). Ensuite, une frappe surpuissante dans la lucarne qui fait suite à un cafouillage collectif aussi laid que décisif (20). Enfin, un lob en déséquilibre qui bat Maximo Banguera (62). Messi devient ainsi le co-meilleur buteur de l’histoire des qualifications en zone Amsud avec Luis Suárez (21 buts chacun).Avec cette victoire en Équateur, l’ Argentine est passé du sixième au troisième rang dans la zone Amsud. Un bon en avant sur le gong, qui ne doit pas faire oublier aux finalistes de l'édition 2014 leur désastreuse campagne de qualification. Un parcours sauvé par Messi : unique buteur face à l’ Uruguay (1-0), unique buteur contre le Chili (1-0), déclencheur de la victoire devant la Colombie d’un fantastique coup franc (3-0) et cette fois-ci capital dans un succès à 2850 mètres d’altitude. Clairement, le quintuple Ballon d’or devient une drogue dure pour l’Argentine. Et autant dire que l’addiction est désormais beaucoup trop forte.En Argentine , nombreux sont ceux qui expliquent que Diego Maradona avait remporté à lui seul le Mondial 1986. Mais en toute franchise, Jorge Valdano ne vaut-il pas dix mille fois Dario Benedetto ? Daniel Passarella ne possède-t-il pas un Nicolas Otamendi dans chaque jambe ? Jorge Burruchaga boxe-t-il vraiment dans la même catégorie qu' Enzo Pérez ? Aujourd’hui, le principal souci argentin est de bâtir une équipe prête pour remporter le Mondial. Jorge Sampaoli va bûcher pendant huit mois pour hausser le niveau des éléments qui entourent leur numéro 10. Car si Messi est une étoile filante dans l’atmosphère céleste, les Papú Gómez, Eduardo Salvio ou Marcos Acuña viennent quant à eux de prouver qu’ils ne sont que poussière.