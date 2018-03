Messi fait de Chelsea sa chose

Dominateur d'une rencontre marquée par le premier but d'Ousmane Dembélé au club et la partition parfaite de Lionel Messi, le Barça s'impose sans trop sourciller face à Chelsea (3-0). Les Barcelonais sont en quarts de finale et puisque l'Argentin a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive sur les 4 buts des Catalans dans la double confrontation, oui, on peut dire qu'il est le principal artisan de cette qualification.

