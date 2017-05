Messi et Michel, joueur et entraineur du mois d'avril

Leo Messi, nombrado Mejor Jugador de #LaLigaSantander en el mes de abril. https://t.co/T598itxXe7 pic.twitter.com/MYYoLAcoP2 — LaLiga (@LaLiga) 12 mai 2017

L'avril est une période idéale pour les résurrections. «» , a certainement dû se demander Michel Sur le banc de Malaga depuis le mois de mars, l'ancien flop de Marseille fait forte impression. En seulement dix matchs de championnat, Michel a gagné six fois et a remonté son équipe, pourtant mal embarquée, à la dixième place. Une performance qui lui a valu d'être nommé meilleur entraineur du mois d'avril.Sinon sur le terrain, c'est Leo Messi qui a été nommé meilleur jouer du mois. Avec huit buts et trois passes décisives, l'Argentin n'a rien fait pour échapper à cet honneur.Sacré mois d'avril en Liga ! Merci qui ? Merci Messi et Michel