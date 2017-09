Messi et le Barça assomment Eibar

744

Certes, Barcelone a gagné, Barcelone est toujours premier, mais Barcelone a d’abord galéré avant d’offrir un festival de buts à son public.Tee-Shirt «» sur les épaules, les Barcelonais entrent mieux sur le pré que dans la partie. Contre toute attente, c’est Eibar qui se montre le plus dangereux d’entrée de jeu. Bien en place, présents au pressing, les Basques loupent de peu l’ouverture du score dès la troisième minute. Mais Einrich, tout comme Inui quelques minutes plus tard, ne réussit qu’à trouver les gants de Ter Stegen. Secoués comme un Orangina, les Barcelonais ont la pulpe qui reste en bas et s’en remettent à un penalty généreusement offert par l’homme en noir pour débloquer le tableau d’affichage. Neymar parti torturer Cavani à Paris, Messi n’a personne pour lui disputer un ballon qu’il se précipite d’envoyer au fond des cages (20). Sans être plus brillants dans le jeu, les hommes de Valverde doublent la mise en fin de première période par Paulinho . Une histoire de coup de pied arrêté encore. Sur corner, le Brésilien vient caler sa tête rageuse entre deux défenseurs (38).Si les Catalans rentrent au vestiaire en tête au tableau d’affichage sans vraiment le mériter, le retour sur la pelouse est tout autre. Denis Suárez profite d’abord d’une frappe de Messi repoussée pour canarder Dmitrovic (53). C’est ensuite La Pulga qui prend les choses en main pour inscrire, en moins de trois minutes, ce qui ressemble d’abord à un triplé (59et 62), avant de se transformer en quadruplé en fin de soirée (87). Bien que méritée, la réduction du score des Basques par Einrich reste anecdotique (57).Sans être brillants en première période, les Barcelonais marquent les esprits avec ce score fleuve. Les Basques, eux, peuvent s’estimer très mal payés. Comme la vie, le foot est injuste. Et à la fin, c'est Messi qui t'en met quatre.