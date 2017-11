Messi et Cristiano Ronaldo dans Olive et Tom ?

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour réaliser son rêve qui consiste à devenir le meilleur joueur du monde, Olivier Atton va peut-être devoir se frotter à du très lourd. Le retour d’Olive et Tom pour deux nouvelles saisons pourrait ainsi voir les apparitions de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo , rien que ça. D’après le magazine, les négociations entre l’entourage des deux joueurs et les producteurs de l’animé vont bon train, et pourraient donc conduire à la première apparition de vrais joueurs dans le célèbre feuilleton.En revanche, il est à noter que la série japonaise comporte déjà quelques clins d’oeil à des personnalités locales. Le personnage d’Olivier Atton est ainsi inspiré de l’inoxydable Kazuyoshi Miura, 50 ans et footballeur toujours en activité. Celui qui est surnommé King Kazu a notamment planté cinquante-cinq pions avec la sélection japonaise, avant de devenir le plus vieux buteur du championnat japonais en mars dernier, en deuxième division avec le club du Yokohama FC.