Messi et Cristiano ont inscrit le même nombre de buts en 2017

JB

Voilà qui peut rajouter un peu de piment – s'il en fallait – au Clásico de samedi.Avant le Real- Barça du 23 décembre, dernier match de Liga de l'année 2017, les deux monstres du championnat se font face. Sur l'année civile, Leo Messi et Cristiano Ronaldo ont pour le moment tous les deux inscrit 53 pions en matchs officiels, clubs et sélections confondus. Celui qui tirera son épingle du jeu sur la pelouse de Santiago- Bernabé u dépassera donc son rival.Autre stat' folle : les deux attaquants stéphanois Loïs Diony et Alexander Søderlund ont également le même nombre de buts marqués depuis le début de la saison.