Messi encore un peu plus dans l'histoire

Top 500.Le récit de la soirée de Lionel Messi ? Une lèvre pétée, plusieurs minutes avec du coton dans la bouche, un but égalisateur à la demi-heure de jeu, quelques secondes entre les lames de Sergio Ramos , un but fou sur sa dernière patate, une célébration déjà mythique et donc un record : en inscrivant le deuxième but du Barça dimanche soir au Bernabé u, l'international argentin a atteint la barre des 500 buts avec le club catalan.Pas mal pour un mec qu'on disait en-dedans.