Messi dompte Leganés

304

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen – Sergi Roberto (Jordi Alba, 75e), Vermaelen, Piqué, Semedo – Paulinho, André Gomes, Coutinho (Iniesta, 82e), Dembélé – Messi, L.Suárez Entraîneur : Ernesto Valverde.



Leganés (4-5-1) : Cuéllar – Zaldua, Siovas, Bustinza, Rúben Pérez (Guerrero, 78e) – Raúl García Carnero, Pires, Omar, Amrabat (Beauvue, 46e), El-Zhar – Eraso (Brasanac, 60e). Entraîneur : Asier Garitano.

La promenade de santé du Barça en Liga se poursuit.Confronté à la huitième défense de Liga, Lionel Messi s'est amusé pour peaufiner ses statistiques en championnat. D'abord,voulait donner une passe décisive à son pote Luis Suárez à la suite d'un beau service d'Ousmane Dembélé, mais Iván Cuéllar réalise une somptueuse parade devant. Dès lors, Messi se charge de transformer lui-même un coup franc direct obtenu à la suite d'une faute de Siovas sur lui-même (27). Facile, l'Argentin claque son doublé cinq minutes plus tard, à la suite d'un enchaînement contrôle-frappe du gauche tout en toucher (32).Peu après la pause, Claudio Beauvue fait son entrée sur la pelouse du Camp Nou et se procure une occasion d'entrée de jeu, sa tête passant au-dessus du but de Marc-André ter Stegen . Incapable d'enfoncer le clou, le Barça se met en danger et Nabil El-Zhar réduit le score d'une frappe du droit en déséquilibre (68). Seul contre tous, Messi va marquer un troisième but (87), portant à 29 son nombre de buts en Liga.Grâce à Leo, voilà lescalés à douze longueurs de l' Atlético , et ce, juste avant le derby madrilène de dimanche. De plus, le Barça égale le record de la Real Sociedad lors des saisons 1978-1979 et 1979-1980 avec 38 matchs consécutifs de Liga sans défaite.