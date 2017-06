Messi dispensé d'amical pour préparer son mariage

TP

L'Albiceleste vient à peine de commencer son histoire avec Jorge Sampaoli que Lionel Messi et Nicolás Otamendi vont déjà voir ailleurs.Les deux hommes ont été autorisés à manquer le match amical de samedi prochain contre Singapour pour préparer leur mariage respectif.va épouser sa compagne, Antonella Roccuzzo, mère de ses deux enfants, le 30 juin prochain comme le révèle le quotidien. De son côté,a pu se procurer la liste des invités. Il y aura beaucoup de joueurs du Barça et de l' Argentine évidemment comme Suarez, Xavi , Iniesta, Di Maria, Agüero ou encore Lavezzi, qui postule clairement au titre d'homme de la soirée. En revanche, Luis Enrique et ses adjoints n'ont pas été invités.Avec autant d'égo à gérer, faire le plan de table risque d'être une belle galère.