Messi Christmas

Leader incontesté de l’attaque du FC Barcelone, Lionel Messi s’apprête à terminer son année civile face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Une manière de prouver, une fois de plus, que le meilleur des cadeaux à faire dans la période des fêtes est de vaincre l’ennemi juré.

Le match de la vérité

Adeus, Neymar !

Par Antoine Donnarieix

Dans son costard impeccable, le lauréat fait face à Paris depuis le premier étage de la tour Eiffel et juge l’endroit du soulèvement de son cinquième Ballon d’or «» . Passé les remerciements de circonstance envers sa famille et le Real Madrid pour la célébration de son statut de meilleur joueur de l’année 2017, Cristiano Ronaldo s’engage dans un entretien avec David Ginola, maître de cérémonie lors de la remise du trophée. «, explique le champion d’Europe.» Si CR7 s’essaie à la psychanalyse, Lionel Messi n’est quant à lui pas très bavard. En fait, l’Argentin n’est même pas présent. Leo est à Barcelone, et se prépare déjà pour leur prochain rendez-vous, fixé deux semaines plus tard.Cette rencontre, c’est au prochainqu’elle va avoir lieu. Deux jours avant Noël, en début d’après-midi, sur une pelouse où le Ballon d’or 2017 est adulé. Au cours de son année XXL, CR7 a planté la bagatelle de 53 banderilles toutes compétitions confondues. Ça tombe bien, Lionel Messi aussi. Dès lors, rien de tel qu’un Real- Barça pour déterminer lequel des deux joueurs va réaliser l’année la plus prolifique sur le plan personnel. Chacun d’entre eux sera ainsi alimenté par les meilleurs joueurs de la planète, et il n’y aura aucune excuse possible à la contre-performance, si ce n’est celle de l’erreur d’arbitrage, considérée chez les vrais champions comme «» .Pour Lionel Messi, ce match est l’occasion de mettre le Barça en position très favorable par rapport au Real : une victoire au Santiago Bernabéu, et lescapitaliseront quatorze points d’avance sur leur éternel rival, en sachant que les Madrilènes possèdent un match en moins. Peu importe : avec un tel écart au classement, le Barça sera, sauf cataclysme, certain de terminer devant lesen Liga. Faire gagner le Barça à Madrid, ce serait une manière pourd’oublier la dernière dérouteen Supercoupe d’Espagne, et surtout un moyen de remémorer sa mythique célébration de la fin de saison 2016-2017, perpétuée dans la foulée par CR7 et Nabil Fekir. Une façon de montrer qui est le vrai boss, en clair.2017, c’est aussi l’année des 30 ans de Messi. Un âge où, comme beaucoup de sportifs l’affirment, les facultés physiques et mentales de l’homme sont poussées au maximum avant de connaître un coup de moins bien. Une raison supplémentaire de croire à une nouvelle saison stratosphérique du meneur de jeu barcelonais, parti sur des bases élevées avec 18 buts et 7 passes décisives en 24 rencontres sous le maillotEncore plus impressionnant en matière de statistiques avec 17 buts et 13 passes décisives en 19 titularisations au Paris Saint-Germain, Neymar laisse toutefois planer son ombre sur le club catalan. Depuis le départ du Ney, le Barça ne s’est encore jamais imposé face au Real. Une vilaine tache que Messi se doit d'effacer au plus vite. Laver l'affront en cette fin d’année, mouvementée par les référendums sur fond de désir d’indépendance de la Catalogne, serait le plus beau cadeau de Noël à offrir auxs du Barça. Un cadeau bien plus symbolique qu’un nouveau Ballon d’or.