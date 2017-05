Messi à Zurich pour implorer le pardon de la FIFA

401

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Lionel Messi serait prêt à traverser les montagnes et se déplacer en personne jusqu'en Suisse pour plaider sa cause et demander le pardon de la FIFA, d'après le Mundo Deportivo . La Fédération argentine a fait appel de la suspension de quatre matchs requise contre le Barcelonais , après ses insultes envers l'arbitre de la rencontre Argentine Chili du 27 mars. Le verdict de la FIFA doit être donné ce vendredi à Zurich, mais l'AFA mise tout sur l'intervention du meneur, accompagné de l'avocat Juan de Dios Crespo, pour voir sa peine allégée.Si Dios et Messi s'y mettent à deux pour échapper au jugement dernier...