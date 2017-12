Messi a passé son temps à marcher pendant le Clásico

14

Messi samedi à Bernabeu : • 83,10 % du temps en marchant • 10,80 % du temps en trottinant • 4,95 % du temps en courant• 1,15 % en sprintantUne pointe de vitesse maximum évaluée à 33,59 km/hMessi court peu mais il court intelligemment. Il domine son sport en marchant. pic.twitter.com/xeRBrexToA — FCBarcelone (@FrenchFCB) 25 décembre 2017

JB

Quand elle ne saute pas, lamarche.Face au Real samedi, Leo Messi a été au coeur du succès catalan (0-3) en faisant le break sur penalty et en délivrant une offrande sur le troisième pion des siens ; mais visiblement, il n'était pas à fond.a publié une étude de son activité durant le match qui montre qu'il a passé plus de 83% de la rencontre à marcher (près de 75 minutes sur 90). Et seulement 1,15% à sprinter. Efficace.Maintenant, fermez les yeux et imaginez dans quel état serait la ville de Madrid si l'Argentin avait décidé d'accélérer un peu...