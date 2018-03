Mertesacker annonce sa retraite en fin de saison

NB

Lâché par son corps, Per Mertesacker a décidé d'arrêter les frais.Le longiligne défenseur allemand de 33 ans a annoncé dans les pages dequ'il était temps pour lui de mettre un terme à une carrière longue de quinze ans, presque équitablement partagés, entre le Werder Brême et Arsenal après des débuts à Hanovre.Réputé pour son jeu de tête et pour ses 12 minutes sur 100 mètres, le défenseur central d'Arsenal n'a joué que 400 minutes ces deux dernières années sous le maillot des, la faute à un corps tout cassé par les blessures.Capitaine du club londonien, Mertesacker n'a pas encore prévu de quitter Arsenal . Dès la fin de la saison, il deviendra directeur du centre de formation.Ce sont décidément les plus lents qui partent les premiers.