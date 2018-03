Mertens, petit homme au grand cœur

Vidéo

Le 16 décembre dernier, Naples mettait fin à deux matchs sans victoire, sa pire série de la saison en Série A, en l'emportant 1-3 sur le terrain du Torino . De retour à Naples, Dries Mertens et quelques coéquipiers fêtent la victoire en dégustant une pizza dans un restaurant napolitain.Deux mois et demi plus tard, lerapporte que le petit attaquant belge avait terminé son repas en achetant des pizzas et en déambulant dans les rues de Naples pour en distribuer les parts à des sans-abris. Si l'histoire n'a pas été ébruitée plus vite, c'est parce qu'avant d'effectuer sa tournée, Mertens aurait pris le soin de cacher au mieux son visage pour éviter d'être reconnu et de voir des photos sortir sur les réseaux sociaux.Ça change de Patrice Evra