Mertens-Milik, le double M du Napoli

Côté pile, un feu follet qui s'est réinventé au poste d'avant-centre. Côté face, une grande perche techniquement dotée et létale dans la zone de vérité. Avec Dries Mertens et Arkadiusz Milik, le Napoli se retrouve avec deux gros noms en concurrence pour jouer à la pointe de son attaque. Un problème de riche, dont ne risque pas de se plaindre Maurizio Sarri.

Dries vs Arkadiusz

Guerre d’ego

Rivaux complémentaires

La vie est injuste. Quand l'OM bataille encore et toujours pour trouver son fameux grand numéro neuf, le Napoli, lui, les empile. Le premier, Dries Mertens, affiche une taille inversement proportionnelle à son talent. Le second, Arkadiusz Milik, revient à fond la caisse après une dernière saison prometteuse, mais perturbée par une grave blessure. Deux avants-centres dont la rivalité devrait rythmer la saison du Napoli, alors que lesretrouvent Nice ce mardi en barrages retour de C1.L'équation est connue. À Naples, Maurizio Sarri a un sacro-saint système, le 4-3-3. Ce qui ne laisse qu'une seule place au poste de numéro neuf. Un rôle devenu celui de Dries Mertens, après que celui-ci a remplacé Milik au pied levé, quand le Polonais s'était pété les croisés en octobre dernier. Avec un succès fracassant. 33 buts en 43 matchs de Serie A et de C1 pour la fusée belge. Si bien que s'il a prouvé par le passé être tout à fait compétent sur l'aile, Mertens considère l'axe comme son nouveau poste de prédilection. C'est donc avec la garantie d'être aligné en pointe de la formation de Sarri que l'ex-phénomène du PSV Eindhoven a prolongé son contrat à Naples, fin mai dernier : «Au vu des statistiques affolantes de Mertens, personne ne se risque à contredire ses ambitions, à commencer par Sarri lui-même : «La hiérarchie semble ainsi établie. Milik sera la doublure de luxe du Belge cette saison. Le Polonais ne se fait d'ailleurs pas d'illusion quant à son statut actuel : «» L'ex-canonnier de l'Ajax sait aussi que son talent pourrait lui permettre de faire bouger les lignes. La saison dernière, il avait facturé 7 buts en 9 matchs de Serie A et de C1, avant de squatter pour de nombreux mois l'infirmerie. Il a aussi entamé l'exercice 2017-2018 avec une faim de buts dévorante, en plantant un pion pour sa première titularisation de la saison en Serie A face au Hellas Vérone , samedi dernier.Pas fou, Mertens sait que s'il a pour l'instant de l'avance sur la concurrence, son statut de titulaire n'est pas pour autant gravé dans le marbre. Ce qui lui avait d'ailleurs valu de regretter sa sortie face à Nice au profit de Milik mercredi dernier, comme s'il avait voulu bénéficier de plus de temps de jeu pour garder de l'avance sur son rival : «» Une inévitable guerre d'ego avec laquelle Sarri va devoir jongler en coulisses.Heureusement pour les, lenapolitain a déjà prouvé par le passé qu'il savait gérer les rivalités entre ses ouailles. Et notamment celle qui opposait (déjà) Dries Mertens à Lorenzo Insigne, longtemps mis en concurrence pour une place sur le flanc gauche de l'attaque napolitaine, avant que le Belge ne trouve son bonheur dans l'axe la saison dernière. Un duel que Sarri avait parfaitement bien géré, ménageant du temps de jeu pour les deux joueurs, sans oublier de les pénaliser, quand l'un d'eux se permettait de râler à l'heure de céder sa place sur le pré.De quoi inspirer Sarri à reproduire un schéma identique avec sa paire Mertens-Milik. D'autant plus que les deux attaquants présentent des profils diamétralement opposés et donc complémentaires, capables de faire gagner en versatilité le jeu des Napolitains. Le Belge a pour lui son hyper activité sur le front de l'attaque, ses dribbles courts, sa vitesse d'exécution et ses frappes enveloppées, dont il a fait sa marque de fabrique. Le Polonais lui oppose un tir puissant et précis des deux pieds, un jeu de tête performant, un sens du placement aiguisé et ses facilités à jouer en pivot, dos au but. Si bien que Milik semble finalement plus stimulé qu’agacé par le défi que devrait représenter sa rivalité avec Mertens : «» Maurizio Sarri, lui, ne peut qu'acquiescer. Et savourer de n'avoir qu'à gérer ce qui ressemble à un agréable problème de riche.