Mertens, le génie et l’envie

Sept buts lors des deux derniers matchs, des prestations XXL depuis le mois d’août : alors qu’il n’est pas titulaire indiscutable, Dries Mertens carbure actuellement. À tel point que Naples croit parfois revoir Diego Maradona.

Plus d'un but par match

Le faux neuf lâche les chevaux

Moest ik toch ook eens proberen, Denis Odoi 😉 #LeuvenGotGame Het is aan u, @DennisPraet 👀 pic.twitter.com/S53f8d9Mqk — Dries Mertens (@dries_mertens14) 29 septembre 2016

Par Florian Cadu

Et il termina le chef-d’œuvre par un amour de lob. Lors de cette 79minute, le Torino n’était plus à ça près, lui qui venait de manger quatre pions dans les dents. Et pour Dries Mertens , les éloges auraient également plu s’il n’avait pas eu ce geste fou, tant il avait ébloui la partie. Mais voilà, le Napolitain aime faire les choses en grand et les clôturer en beauté. Auteur d’un quadruplé au San Paolo précédé d’un triplé à Cagliari , le monsieur a tout simplement inscrit sept buts en deux rencontres. Mathématiques impressionnantes.Sur le site officiel du club, Mertens n’a pas caché sa joie à la suite de sa grosse perf’ : «(...)» Effectivement, Naples va bien, en témoignent sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, sa série de neuf rencontres sans défaite toutes compétitions confondues (dont cinq victoires d’affilée) et ses quinze tremblements de filet sur les six derniers matchs.Mais Mertens va encore mieux que son équipe. Cette saison, le Belge a changé de dimension. Pour le démontrer par A + B, suffit de sortir les chiffres : 1539 minutes disputées (avec Naples et sa sélection), 18 buts (soit un ratio d’environ un but toutes les 85 minutes), huit passes décisives, une place dans l’équipe type de la phase de poules de C1 (quatre caramels et troisen six sorties rien que pour cette compétition). Bim. Le tout alors que Dries n’est pas (encore) un titulaire indiscutable (neuf présences dans le onze parmi ses quinze apparitions en Serie A). Une explication sur ce dernier point ? «, répondait son entraîneur Maurizio Sarri en conférence de presse en tout début de saison après un doublé du poulain.(...)» Quelques mois plus tard, le technicien italien n’est plus très loin de se faire reluquer pendant qu’il se savonne.Comment expliquer l’efficacité du Belge, qui n’est plus qu’à une transformation de son record de buts avec Naples en championnat (onze en 2013-2014) ? La réponse est assez évidente. Non seulement Sarri le fait désormais jouer plus près des cages adverses, c’est-à-dire en faux numéro 9, avec José Callejón et Lorenzo Insigne sur les côtés, mais l’attaquant semble, en plus d’être précis et talentueux, se lâcher totalement depuis l’Euro 2016. Chaque minute sur le pré constitue un bonbon à dévorer avec fougue. En résultent des tentatives individuelles beaucoup plus fréquentes que l’an dernier (3,8 tirs par match en championnat contre 1,6), des cartons jaunes réguliers (déjà cinq) et des inspirations venues de nulle part, comme ce contrôle du dos que Ronaldinho n’aurait pas renié.Il n’en fallait évidemment pas plus pour que la presse nationale s’enflamme. Après son quadruplé qui a dégoûté Joe Hart , lea carrément comparé le garçon à Diego Maradona en le renommant «» : «» Ce qui devrait faire plaisir à la légende argentine, laquelle avait déclaré sa flamme pour Mertens en mars sur PiuEnne : «» Dans sa salle de bain, Sarri commence à se faire le même avis.