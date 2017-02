Mertens a hésité à signer en Chine

0

CP

Depuis l'arrivée de la Chine dans le marché des transferts, n'importe quel joueur qui sait réaliser un contrôle à peu près potable, enchaîner trois passes et cadrer une frappe, est susceptible de signer dans un club de Chinese Super League.Du coup, le petit monde des footballeurs se divise en deux : ceux qui ont accepté l'offre venue d'un obscur club chinois et les autres. Dries Mertens , lui, appartient à la seconde catégorie. Mais il a longtemps hésité avant de refuser les avances chinoises., souligne le Belge dans un interview à l'hebdomadaire flamandAnimé par le désir de «» , le diable rouge était donc tout proche de s'envoler pour l'Asie, mais une rapide recherche sur Google l'en a dissuadé : «Trop de brouillard et une nourriture laissant à désirer ? Mertens ne signera donc jamais en Angleterre.