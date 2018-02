Mercato d'hiver record en Premier League

AC

Il pleut des billets verts en Angleterre.Qui dit droits télé qui explosent dit mercato de plus en plus fou de l'autre côté de la Manche. La Premier League a battu un nouveau record durant ce mois de janvier avec un total de 490 millions d'euros dépensés par les clubs de l'élite anglaise.La palme du transfert le plus onéreux revient à Liverpool qui s'est offert les services de Virgil van Dijk pour 85 millions d'euros, suivi de près par Arsenal et son chèque de 65 millions pour Aubameyang.L'Angleterre est définitivement entrée dans une autre dimension.