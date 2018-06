Mercadal : « Deschamps a trouvé le onze, mais la composition, pas sûr »

Assez convaincants en première période, moins dans le deuxième acte, les Bleus ont eu le mérite d’enchaîner un deuxième succès face au Pérou (1-0), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Fabien Mercadal, revient sur la prestation de l’équipe de France.

On a été plus solides, c'est certain. On sent que des choses ont été mises en place dans ce sens. Après, je trouve que les Bleus n’ont pas forcément réussi à récupérer des ballons plus haut. La notion de pressing, ce n’est pas encore tout à fait ça. Offensivement, on a quand même du mal sur les attaques placées. On est plus performants en contre avec de l’espace en s’appuyant sur les qualités de Mbappé. Clairement, je trouve qu’on est meilleurs dans ce domaine.J’ai senti qu’il y avait davantage de joueurs concernés par l’aspect défensif du jeu, un bloc plus compact. Mon incertitude, c’est le niveau de l’adversaire : est-ce que le Pérou est aussi bon que l’ Australie ? C’est ma question, je n’en suis pas certain. Attention, c’est une deuxième victoire, il ne faut pas cracher dessus quand tu vois les grandes nations galérer à gagner des matchs, mais cela dit, on n’a pas réussi à tuer le match.Matuidi a structuré l’équipe, même si milieu latéral, ce n’est pas son poste de prédilection. Il est là pour permettre à Griezmann de jouer dans sa position préférentielle, à savoir dans l’axe.Encore une fois, lors du premier match, N'Golo Kanté était le seul point de récupération du milieu de terrain. Là, on a vu aussi un garçon comme Giroud récupérer des ballons haut, et ça, c’est un confort pour les milieux de terrain.Je pense que l’hésitation de Deschamps, elle est simple : mettre son milieu à trois Matuidi-Pogba-Kanté et excentrer Griezmann sur un côté ou bien utiliser Griezmann dans sa zone préférentielle avec Giroud, et dans ce cas, c’est Matuidi qui ne joue pas à son meilleur poste... En fait, le sélectionneur a trouvé le onze de départ, mais la composition du onze, je n’en suis pas certain.C’est vrai qu’il y a quelques incertitudes, mais quand se présentera le huitième de finale contre une équipe performante, là, on pourra vraiment juger leur complémentarité. J’aime beaucoup les latéraux Hernandez et Pavard. Je les trouve à la fois bons défensivement – ils ont un profil de défenseur axial –, et ils sont aussi capables d’apporter en attaque. Ils mettent une bonne concurrence. Avec Mendy et Sidibé, on est bien fournis sur les côtés, alors que ça n’a pas toujours été le cas.Il y a le changement de système. Au début, les circuits de passes n’étaient pas très clairs. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est quand même super important cette pointe basse un peu plus haut. Peut-être qu’on a manqué de repaires offensivement au début.Déjà, est-ce qu’il faut vraiment aller chercher cette première place, je ne sais pas ! Parfois, la première place, elle te tue. Non, les points d’amélioration, c’est de mettre plus de fluidité sur les attaques placées, et être un peu plus complémentaires dans les déplacements. Il y a un potentiel, évidemment, mais je pense qu’on doit être capables d’avoir le ballon plus souvent. On gagne sans être très bons, ça il faut l’admettre, mais en étant meilleurs que contre l’ Australie . Mon ressenti, c’est une montée en puissance. J’espère que c’est le cas.