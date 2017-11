Mention bien pour Petit Fabien

Après un été compliqué, où il a pensé à quitter l'AS Monaco, Fabinho semblait en détresse sur le terrain depuis le début de saison. Mais ça, c'était avant ce match au Beşiktaş (1-1) où le Brésilien a rayonné au milieu de terrain, tout en assumant son rôle de leader. Histoire de confirmer que le faux départ de cet été est désormais totalement digéré.

Seul au monde

Libéré, délivré

Par Steven Oliveira

Les arrêts de jeu viennent tout juste de débuter au Vodafone Park. Quasiment obligés de l’emporter pour espérer encore se qualifier en huitièmes de finale, les Monégasques poussent. Mais un homme pousse un peu plus que les autres. Alors que le ballon se balade entre les gambettes des Turcs, Fabinho l’intercepte dans sa propre moitié de terrain, puis s’envole vers le but adverse à grandes enjambées. Une folle percée qui sera stoppée par une faute pleine d’expérience et de malice du Chilien Gary Medel . Bien que finalement vaine, cette course, réalisée après 90 minutes d’efforts, symbolise le retour au sommet du milieu de terrain brésilien, auteur d’une solide performance face aux Aigles noirs, et son rôle de leader assumé en l’absence du capitaine Radamel Falcao Étincelant la saison dernière, Petit Fabien n’était alors que l'ombre de lui-même depuis la reprise. Moins décisif, moins tranchant, moins impliqué, Fabinho ne semblait tout simplement pas heureux sur le terrain, après avoir vu la moitié de ses copains quitter le Rocher cet été après le titre de champion de France et l'épopée qui a mené l'ASM en demi-finale de C1. Et si le milieu de terrain avait le visage si fermé, c’est surtout parce que lui aussi aurait bien voulu faire ses valises comme il l’a avoué ce mardi à: «Frustré de cette situation, et du départ lors du dernier jour du mercato de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qu’il aurait bien voulu rejoindre, Fabinho assure que cela a eu des répercussions sur son début de saison : «C’est bien connu, pour guérir de son mal-être, il faut parler. Et visiblement, cet entretien accordé àa fait beaucoup de bien au Brésilien qui semble désormais libéré d’un poids. La preuve avec son premier match post-interview face au Beşiktaş. 17 duels gagnés, 9 tacles, 8 ballons récupérés, 84% de passes réussies, cela ne fait aucun doute, Fabinho est bien de retour. Mais plus que les chiffres, ce sont les attitudes du joueur de 24 ans qui ont changé. Conscient d’être l’un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif monégasque, il n’a pas hésité à recadrer ses jeunes acolytes Youri Tielemans et Jorge durant la rencontre, tout en montrant la voie à suivre sur le terrain à travers son engagement dans les duels. En concédant le match nul à Istanbul, l’AS Monaco a sûrement perdu la Ligue des champions, mais Leonardo Jardim peut se consoler avec le fait d’avoir retrouvé son Fabinho . Du moins jusqu’au prochain mercato.