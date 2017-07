Mendy sur la route de City

1

La dernière fois que des records tombaient aussi vite, la RDA et l'URSS existaient encore.Selon les informations de, Monaco et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Benjamin Mendy dans la soirée de vendredi en l'échange d'une indemnité de transfert de 57,5 millions d'euros. Quelques jours après être devenu le défenseur le plus cher de l'histoire avec 57 millions d'euros, Kyle Walker devra déjà perdre ce titre honorifique au profit de son nouveau coéquipier.Arrivé il y a seulement un an à Monaco en provenance de Marseille, le latéral gauche a franchi un pallier cette saison sous les ordres de Leonardo Jardim au point de devenir titulaire en équipe de France.