Mendy-Marçal, la nouvelle gauche rhodanienne

En recrutant Ferland Mendy et Fernando Marçal, deux latéraux au profil similaire, l’Olympique lyonnais a totalement redessiné son couloir. Reste maintenant à gérer les temps de jeu de ces potentiels titulaires.

Mendy, le rival modèle

Deux candidats légitimes

Par Florian Cadu

Propos de CC recueillis par FC

Lors des dernières élections législatives, aucune des quatre circonscriptions lyonnaises n’a vu gagner un candidat de gauche. Même topo durant les présidentielles. Est-ce à dire que la ville boude ce côté ? Pas sur le plan football, en tout cas. Si on regarde l’effectif actuel de l’Olympique lyonnais, on compte quatre défenseurs de cette aile. En effet, Fernando Marçal et Ferland Mendy sont récemment venus se greffer à Jérémy Morel et Maciej Rybus , anciens du groupe. Ce qui signifie que pour le moment, les latéraux cités sont au nombre de quatre... pour un seul poste. Relativisons cependant les choses : même si l’OL a déjà bien bossé concernant ses arrivées, le mercato estival n’en est qu’à ses balbutiements et il n’y aurait rien d’étonnant à voir Rybus quitter le club un an après avoir débarqué (Russie ? Italie ? Pologne ? Angleterre et Hull City ?). Quant à Morel, il devrait définitivement se repositionner dans l’axe. Reste que les dirigeants rhodaniens, absolument pas convaincus par leur couloir ces dernières années, ont décidé de mettre le paquet dans ce secteur de jeu. 4,5 millions pour Marçal, six millions bonus compris pour Mendy : voilà les sommes dépensées et les noms choisis pour retrouver une gauche forte.Âgé de 28 ans, le premier sort d’une grosse saison avec Guingamp (31 titularisations en Ligue 1, sept passes décisives). Très porté vers le but adverse, l’ancien de Benfica (avec qui il n’est jamais apparu en professionnel) s’est tout de suite imposé en Bretagne, qu’il a découverte l’été passé en prêt. Pour lui, l’objectif est clair : le championnat français doit devenir sa chose et le reconnaître comme l’un des trois meilleurs arrières gauches du pays, s’installer chez les Gones étant le meilleur moyen de remplir ses missions. «, a ainsi déclaré lors de sa présentation celui qui a signé pour quatre années.Oui, mais voilà : Ferland Mendy vient de pointer le bout de son nez et s’annonce comme un véritable concurrent. Plus jeune (22 printemps), moins expérimenté (zéro match dans l’élite) et aussi offensif (cinqet deux buts en 2016-2017), l’ex-Havrais est considéré comme une valeur sûre à l’échelon inférieur. Et il semble destiné à aller très haut. «, relève Cyril Cabrera, qui a été son entraîneur U17 au FC Mantois, où Mendy a passé une année en 2012-2013.» D’autant que le bonhomme paraît se comporter aussi bien qu’il joue. Après avoir dit oui à Lyon, et malgré d’autres sollicitations, Ferland n’a pas bougé une oreille. «» , a indiqué le principal concerné en conférence de presse, comme pour prouver que la fidélité d’une parole existait encore dans le milieu du ballon rond., reprend Cyril Cabrera.» En écho, Mendy, qui dit «» , est bien conscient que le statut de titulaire indiscutable est encore loin : «Tant mieux, car le cirage de banc pourrait bien devenir une de ses nouvelles activités à Lyon. Avec deux latéraux dans les, Bruno Génésio va devoir faire des choix, même si la saison promet d’être intensive avec la Ligue Europa. Alors, était-ce réellement une bonne idée d’investir doublement à gauche quand le reste du onze doit encore être complété ? «, a répondu l’entraîneur français face à la presse.(...)Difficile de lui donner tort. De plus, faut-il exclure une éventuelle polyvalence ? Si Marçal n’a jamais évolué ailleurs qu’en défense gauche, Mendy pourrait peut-être dépanner autre part. «, révèle Cyril Cabrera, qui le surnomme la "".» Sans compter que la gauche qui passe au centre, il y en a marre.