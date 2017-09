Mendy interpelle les développeurs de FIFA 18

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! pic.twitter.com/SurU939kL4 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 septembre 2017

MA

Chaque année arrive avec l'automne le nouveauet son lot de déçus. Benjamin Mendy est de ceux-là. Gratifié d'un 78 dans la dernière version du jeu vidéo, l'ancien Monégasque s'est étonné de sa notation.Défenseur le plus cher de l'histoire, champion de France et demi-finaliste de Ligue des champions la saison dernière, l'international français espérait quelques points en plus. Et il n'a pas manqué de le faire savoir sur Twitter aux développeurs du jeu. «» s’est-il moqué avant d'expliquer dans les commentaires qu'un simple 80 l'aurait comblé.Le mec qui attribue les notes est sans doute un supporter de l'OM qui n'a pas digéré le passage de Mendy dans la cité phocéenne.