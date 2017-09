Mendy absent face à Donetsk

1

LG

Les Bleus se font des bleus.Après Ousmane Dembelé et Paul Pogba , c’est probablement au tour de Benjamin Mendy d’être sur le flanc pour quelques semaines. Blessé sur un tacle lors de la victoire face au Crystal Palace samedi dernier (5-0) , le latéral de Manchester City souffre du genou droit, et est contraint de sortir du groupe pour le match de Ligue des Champions, ce soir contre le Shakhtar Donetsk Plus alarmant encore, Mendy va se rendre à Barcelone pour y consulter le chirurgien Ramon Cugnat. D’après, ce dernier sera chargé de vérifier si les ligaments du genou n’ont pas été touchés, pour pouvoir déterminer la période de récupération que devra observer le joueur.Avec Fabian Delph comme seul potentiel dépanneur au poste de latéral gauche, on comprend l’inquiétude de Pep Guardiola.