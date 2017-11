Memphis, nouveau Depay

Buteur contre l'AS Saint-Étienne, Memphis Depay a encore été décisif pour Lyon. Chose qui, il y a environ un mois, n'était plus une évidence alors que le Néerlandais commençait à goûter du banc. Mais à la faveur d'une remise en question, le milieu offensif s'est offert un nouveau départ.

Memphis, avec ses qualités et ses défauts

Oublié, la promesse de Manchester United

Fin septembre, pour la réception de Dijon Bruno Génésio avait décidé de le mettre de côté. Même pas sur la feuille de match, Memphis Depay avait donc eu tout le loisir d'observer Houssem Aouar briller sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise. Pour le Néerlandais, le message était clair : 25 millions d'euros ou pas – le prix de son transfert bonus compris – l'ailier pouvait être mis au rebut par son coach, loin d'être en manque de solutions. Bonne nouvelle pour le Batave, le jeune Aouar a continué de prendre du poids, mais dans l'entrejeu. Depay, lui, a claqué six pions lors des sept derniers matchs de son équipe. Sans oublier un coup franc direct avec l'équipe nationale des Pays-Bas lors de la dernière trêve internationale.Ce retour en grâce a pris une saveur particulière lors du derby : une conclusion tout en finesse à la suite d'un contre assassin de l'OL pour ouvrir la marque (10), un ciseau acrobatique magique sorti du cadre par Stéphane Ruffier quelques minutes plus tard, puis enfin une action spectaculaire, mais inutile – contrôle orienté pour casser les reins de son défenseur, puis râteau inefficace dans la foulée – pour rappeler l'évidence : Memphis Depay ne s'est pas transformé en Lionel Messi parce que Génésio lui a mis la pression. Non, l'ancien de Manchester United a encore beaucoup de déchet, fait des choses compliquées quand il pourrait faire simple, peut disparaître d'un match pendant des dizaines de minutes, voire pendant son intégralité... Ou même s'embrouiller avec Mariano pour une histoire de penalty. Mais Memphis Depay , depuis un mois, fait ce pourquoi l'Olympique lyonnais a misé gros sur lui au dernier mercato d'hiver : des différences, sous forme de buts, de passes décisives ou de décalages.Contre les Verts, on l'a même vu énormément courir, parfois redescendre pour soutenir l'effort défensif... Si Memphis Depay ne sera probablement jamais le joueur de classe mondiale que l'on avait pu présenter à son arrivée à Manchester United , il a désormais un impact réel sur les résultats de son équipe. L'OL vient d'enchaîner six victoires, de quasiment valider une qualification européenne et de s'offrir une victoire historique en derby. Parce que Nabil Fekir est retrouvé, qu' Houssem Aouar s'est révélé. Et aussi parce que Memphis Depay a enfin trouvé sa place.