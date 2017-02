2

Le slogan de Lucas peut aussi se décliner en plusieurs versions. Cette année, on pourrait l'entendre du côté de Lyon avec un accent néerlandais. D'après RMC Sport, le premier mot de Memphis Depay en français est « frérot » , que lui aurait soufflé Mapou Yanga-Mbiwa . «» , a rapporté le défenseur à. «» . Plus sérieusement, on apprend que Memphis Depay a fait la démarche auprès du club pour qu'on lui trouve un professeur de français, de sa nationalité, pour accélérer son intégration dans un club qu'il a rejoint le 18 janvier dernier.Loin de jouer la starlette, l'ancien Mancunien se montrerait au contraire très impliqué et ferait déjà l'unanimité dans le staff de l'OL, Bruno Genesio louant son «» et son «» . Comme la plupart des étrangers qui débarquent à Lyon, Memphis peut compter sur le soutien d'un assistant mis à disposition par le club, un service que l'OL a proposé pour la première fois en 2000 pour satisfaire les exigences du Brésilien Edmilson. Par ailleurs, soucieux de son alimentation, l'ailiers'est aussi très vite renseigné sur la gastronomie lyonnaise. «» , a témoigné Mapou.Est-ce qu'on lui a dit que le plus simple pour être adopté par les Lyonnais serait de marquer dimanche lors du derby ?