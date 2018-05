Memphis Depay joueur du mois d'avril en Ligue 1

1

JR

Un trophée que Memphis Depay n'aura pas volé.Auteur de six buts et six passes décisives en cinq apparitions au mois d'avril, le Néerlandais a été élu joueur du mois d'avril en Ligue 1. Il devance Nolan Roux et Stéphane Ruffier , également nommés ce mois-ci, et devient par la même occasion le premier Néerlandais à remporter ce trophée.Repositionné à un poste plus proche du but adverse par Bruno Génésio , l'ancien joueur de Manchester United a enfin su enchaîner les bonnes performances.Quelqu'un lui dit d'enlever ses doigts de ses oreilles ?