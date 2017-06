Medjani et Feghouli de retour en sélection algérienne

AA

Un Fennec peut en cacher un autre.Le 11 juin, l' Algérie jouera un match de qualifications pour la CAN 2019 face au Togo . Et pour cette importante échéance, le nouveau sélectionneur des Fennecs, Lucas Alcatraz, a fait appel à deux cadres absents lors de la dernière CAN : Carl Medjani et Sofiane Feghouli Et comme d'habitude,est sponsorisé par la Ligue 1, avec M'Bohli, Goulham, Bensebaini, Mandi , Zefane, Brahimi et Boudebouz. Ils pourront d'ailleurs affronter un autre pensionnaire du championnat de France Florentin Pogba , lors de leur match amical face à la Guinée le 6 juin prochain.Seize équipes entraînées en vingt ans pour Alcaraz, inutile de dire qu'il est déjà sur la sellette.