MCN is the new MSN

Il n'aura fallu qu'un seul match au trio Mbappé-Cavani-Neymar pour faire des étincelles. Un but pour Kyky, deux pour Edi et un pour le Ney. Ce trio là rappelle furieusement un autre trio qui a fait des merveilles à Barcelone.

63% d'un côté, 87 de l'autre

Des automatismes à trouver

Par Eric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même la MSN n'avait pas aussi bien débuté. Ce vendredi soir, pour leur premier match ensemble, Edinson Cavani Neymar et Kylian Mbappé ont tous marqué au moins un but. Le trio Messi-Neymar-Luis Suarez, lui, avait dû attendre d'être alignés huit fois ensemble pour tous marquer lors d'un même match. Et c'était d'ailleurs le 10 décembre 2014 face... au PSG . Pire, les deux premières apparitions officielles de la MSN au complet s'étaient soldées par deux défaites, face au Real Madrid (3-1) et au Celta Vigo (0-1). Paris, lui, est bien loin de ces problématiques, après sa large victoire 1-5 sur la pelouse de Metz . Cinq buts, dont quatre de son nouveau trio d'attaque à 466 millions d'euros (222+180+64). De quoi faire rêver tout le monde : les supporters, et les joueurs eux-même, à l'instar de Kylian Mbappé : «» a-t-il lâché tout sourire à la fin de la rencontre.Les gourmands de statistiques en reprendront bien une part : depuis le début de cette Ligue 1 2017-18, le PSG a déjà inscrit 19 buts. Sept de Cavani, quatre de Neymar , un de Mbappé. Soit 12 sur 19, un joli 63% qui pourrait bien être amené à augmenter dès les prochaines semaines. Car, oui, cette MCN a tout pour réussir. Deux joueurs rapides et techniques pouvant évoluer sur les côtés et rentrer vers l'intérieur, et un avant-centre qui, avec le doublé de ce vendredi soir, culmine désormais à 42 caramels lors de ses 41 derniers matchs de Ligue 1. Coucou Ibra.Evidemment, trois joueurs ne suffisent pas à faire une équipe. Même si, en 2014-15, Messi, Suarez et Neymar avaient été les (très) grands artisans de la victoire du Barça en C1 (ils avaient d'ailleurs, lors de cette campagne victorieuse de Ligue des Champions, inscrit à eux trois 87% des buts barcelonais!). Unai Emery sait cependant qu'il peut désormais s'appuyer sur une ligne d'attaque fiable en terme de rendement. A la fin de la rencontre, il a parlé de cet équilibre important à trouver entre attaque et défense. «» Les défenseurs adverses, un peu moins.A en croire la deuxième mi-temps de ce Metz-PSG, ce Paris là risque de rapidement semer toute concurrence en Ligue 1, même si le nouveau Monaco reste encore une énigme. La force de frappe est véritablement impressionnante et se dire que ces trois là n'ont que quelques jours d'entraînement commun dans les pattes l'est encore plus. Il avait fallu plusieurs semaines à la MSN avant de créer des automatismes. Il en faudra aussi à cette nouvelle MCN -ou CNM, ou NCM, appelons la comme on veut- avant d'être parfaitement opérationnelle. Mais force est de constater que la version démo est déjà franchement séduisante. Que les impatients se rassurent, la sortie du jeu complet est déjà prévue pour ce mardi 12 septembre, au Celtic Park.