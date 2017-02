Mboma : « On est en présence d’un futur crack du foot mondial »

Titularisé mardi soir en Ligue des champions pour la première fois de sa jeune carrière face à Manchester City (3-5), Kylian Mbappé (dix-huit ans) a non seulement marqué, ce qu’il a pris l’habitude de faire, mais il a aussi fait étalage de tout son talent. Patrick Mboma, l’ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun et qui en connaît un rayon en attaquants, est revenu sur la prestation du jeune Monégasque.

« C’est un gamin structuré. L’argent, il en gagne, mais il s’en fout. Lui, ce qu’il veut, c’est jouer à très haut niveau, gagner des titres. Il sait qu’il a tout pour faire une très belle carrière. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Si Leonardo Jardim a pris cette décision, c’est qu’il avait eu un ressenti non seulement lors des derniers matchs de Mbappé, mais aussi lors des entraînements. Depuis quelques semaines, il a d’excellentes statistiques. C’est un gamin qui adore le foot, qui connaît tous les joueurs et qui ne se met pas de pression. Mais on aurait également pu dire que Jardim prenait un risque, en lançant un gamin de dix-huit ans, jamais titularisé en Ligue des champions, lors d’un match de ce niveau, face à un tel adversaire. Pour moi, l’entraîneur monégasque, qui est réputé pour faire confiance aux jeunes, a pris un risque mesuré.Le talent, Mbappé l’a. Et comme il est jeune, il a aussi l’avantage de l’insouciance. Son rêve, c’était de jouer au foot à haut niveau. Il commence sa carrière, et elle promet d’être belle. Mardi, il a fait des choses vraiment très intéressantes. Il a marqué un très beau but. Il a beaucoup gêné la défense de City grâce à sa vitesse, à sa capacité à multiplier les appels et à prendre la profondeur, ce que la défense anglaise n’aime pas. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Enfin, si, une...Quand il élimine Otamendi sur un superbe contrôle orienté et qu’il met unpar terre sur un crochet, pour ensuite servir Mendy (18). Moi, je pense qu’il aurait pu aller au but tout seul. Mais à part ça, il a fait un très bon match. Ce gamin est capable de foutre le bordel dans n’importe quelle défense. Il ne s’est pas montré nonchalant. Évidemment, dans une rencontre de ce niveau, ce n’est pas conseilléJe me suis fait la même réflexion. Il l’a sans doute trop fait après la mi-temps. Mais quand tu es jeune, on te demande beaucoup. De courir, de jouer dans l’axe, sur les côtés, de défendre. Et il l’a fait. Il a répondu aux attentes. Cela ne m’a pas étonné qu’il finisse le match cramé juste avant sa sortie (79).D’accord, mais c’est une impression ressentie par des personnes qui suivent seulement les matchs de Monaco. Mais qui est à l’entraînement ? Le coach, son staff technique, les joueurs. Et si Jardim a préféré Mbappé à Germain, c’est parce qu’il avait vu des choses les jours qui ont précédé la rencontre. Alors, si vous allez demander à Germain s’il s’attendait à être remplaçant, il vous répondra certainement que non. Mais Jardim sait ce qu’il fait. Les deux attaquants ont prouvé qu’ils s’entendaient bien. Ils ont beaucoup contribué à gêner Yaya Touré dans sa première relance, notamment.C’est un gamin structuré. L’argent, il en gagne, mais il s’en fout. Lui, ce qu’il veut, c’est jouer à très haut niveau, gagner des titres. Il sait qu’il a tout pour faire une très belle carrière. Pour moi, c’est simple : nous sommes en présence d’un futur crack du football mondial.C’est évident. On parle de Monaco, qui à mon avis sera champion de France au mois de mai. Cette équipe n’a rien à envier au Paris SG. Monaco, c’est du lourd. Cela fait un certain temps que les plus grands clubs européens veulent Mbappé. Lui, il a compris que Monaco était l’endroit idéal pour progresser. Jardim le gère bien, il lui fait confiance. À ce jour, Mbappé n’est pas titulaire. Je pense que dans son esprit, l’objectif est de rester à Monaco, qui jouera la Ligue des champions, et d’y gagner une place de titulaire. Et à partir de là, ce ne sera plus 70 millions d’euros, mais beaucoup plus...