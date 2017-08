Mbappé viré de l'entrainement ?

AS Monaco

AH

En quelques semaines, l'image de Mbappé passe du prodige au gamin pourri-gâté.Malgré un début de saison parfait avec trois victoires en autant de matchs, la situation est tendue sur le Rocher. La faute notamment aux envies de départs de Fabinho et surtout de Mbappé vers le PSG. Si la piste parisienne s'est refroidie pour Fabinho, elle est plus que jamais d'actualité pour Mbappé qui attend l'offre parisienne, d'où sa non-présence dans le groupe vendredi à Metz selon Jardim : «» .Mais ce lundi,dévoile une autre explication à l'absence de Mbappé vendredi en Lorraine. Le jeune prodige français aurait en vérité eu une vive altercation avec Andrea Raggi à l'entrainement le mardi 15 août. L'incident aurait alors provoqué l'exclusion de l'entrainement du Français, qui aurait refusé de quitter la pelouse, mais surtout les non-convocations de Mbappé et Raggi à Metz. Bref, le torchon brûle à l'ASM.Et si Jardim avait raison : le PSG ne chercherait-il pas simplement à «» à l'ASM ?