Mbappé, Pléa et Rony Lopes nommés pour le joueur du mois

Ils étaient d'abord cinq, ils ne sont plus que trois, à prétendre au titre de meilleur de joueur du mois de mars en Ligue 1.Kylian Mbappé, Alassane Pléa et Rony Lopes sont les trois finalistes à concourir pour ce trophée, Memphis Depay et Dimitri Payet ayant été écartés. Si le Parisien a été l'auteur de trois buts en autant de rencontres, l'attaquant du Gym avait lui réussi l'exploit d'inscrire un quadruplé sur la pelouse de Guingamp , alors que le Portuguais mise sur la constance, après avoir marqué un but à chaque match de championnat en mars.En tout cas, on peut d'ores et déjà féliciter Memphis pour son trophée de meilleur joueur du mois d'avril