Mbappé meilleur espoir ?

C'est ce jeudi que l'UNFP va dévoiler les nommés pour le titre de meilleur joueur et de meilleur entraîneur de Ligue 1 et de Ligue 2 cette saison. Pour patienter, l'identité des candidats pour le titre de meilleur espoir ont été divulgués. Parfois, il suffit d'écarquiller de se taire et d'écarquiller les yeux : Thomas Lemar (Monaco) Kylian Mbappé (Monaco), Adrien Rabiot (PSG) et Wylan Cyprien (Nice). Voilà pour les frissons.Au regard de sa fin de saison, Kylian Mbappé part grand favori. Reste à voir si la carrière de l'attaquant monégasque épousera la même trajectoire que celles des Zinédine Zidane (1994), Thierry Henry (1997), David Trézéguet (1998), Franck Ribéry (2006) et Lionel Mathis (2003).