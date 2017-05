Mbappé : « Marquer face à Buffon, c'est anecdotique »

0

N'être que le troisième ça ne l'intéresse pas.En réduisant la marque ce mardi face à la Juventus (2-1), Kylian Mbappé est le troisième joueur de la saison à tromper Gigi Buffon en Ligue des Champions. Et avec ce but, il fait déjà mieux que Lionel Messi face au portier italien. Pourtant, quand on lui en reparle à la sortie du match, le prodige monégasque est loin de toutes ces considérations. «» .Devenir le plus jeune buteur en demi-finale de Ligue des Champions ? Bof. «» , souffle-t-il avant de revenir sur cette double confrontation face aux. «Rester l'année prochaine à Monaco ? Ce ne serait pas anecdotique pour le coup.