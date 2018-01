Mbappé : « Je mérite mon rouge »

AC

Un véritable gendre idéal.Expulsé pour une semelle qui a totalement arraché la chaussette du pauvre Ismaïla Sarr , Kylian Mbappé a glissé une petite phrase en sortant du terrain captée par les caméras qui évoque deux poids deux mesures. Une référence à la sortie controversée d' Anthony Lopes sur sa personne lors d'un soir de Lyon PSG de janvier.Mais après la rencontre, l'international français a préféré présenter ses excuses auprès de l'attaquant rennais avant tout : «Allez, on oublie tout et on se remet au travail.