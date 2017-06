Mbappé incertain pour le match contre le Paraguay

FL

Forfait ?Kylian Mbappé est très incertain pour le match amical entre l'équipe de France et le Paraguay , ce vendredi soir au Roazhon Park de Rennes (21h).rapporte que l'attaquant que toute l'Europe s'arrache souffre d'une petite lésion à la cuisse droite, depuis l'entraînement de mercredi. À la veille de la rencontre, l'international de dix-huit ans ne s'entraîne pas avec le reste de l'équipe lors la dernière séance collective. «» , a assuré le sélectionneur Didier Deschamps , qui pense déjà au déplacement en Suède , jeudi prochain, pour les éliminatoires du Mondial 2018.Soyons clair, si Mbappé est forfait, ce match contre le Paraguay n'a d'ores et déjà plus aucun intérêt.