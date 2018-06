Mbappé finance le voyage de jeunes collégiens en Russie

MA

Kylian le grand frère.Comme le rapporte, Kylian Mbappé s'est montré extrêmement généreux avec 25 élèves du collège Jean Renoir de Bondy, sa ville natale. Ces collégiens mènent depuis le début de l'année scolaire un projet pédagogique, qui consiste à réaliser des journaux télévisés, des interviews, apprendre le russe et s'initier à l'art oratoire. Et pour achever programme, ils se rendront en Russie pendant dix jours à l'occasion du Mondial et assisteront à deux matchs de la compétition, France Danemark et Portugal Mais un petit problème est venu les contrarier. L'association qui s'occupe du séjour avait décidé de reculer la date de départ et de réduire la durée du voyage, mettant ainsi à mal le projet. Paniqués, les professeurs ont demandé l'aide de Mbappé et du journaliste Christian Jeanpierre, impliqué dans le projet. Un appel auquel l'international français a répondu favorablement, décidant alors de financer, avec la contribution de Benjamin Mendy , le voyage de tous les élèves.Belle passe dé.