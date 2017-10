Mbappé et Lloris viennent en aide à une association contre le cancer du pancréas

Il a été exceptionnel hier soir à Madrid. Ses gants seront mis aux enchères pour la lutte contre le cancer du pancréas. Merci Hugo Lloris pic.twitter.com/ZcRvEfaDQr — Association MDMaria (@MarleneDMaria) 18 octobre 2017

Les beaux Bleus.Touchant plus de 12 000 personnes chaque année en France , le cancer du pancréas a deux nouveaux adversaires avec Kylian MBappé et Hugo Lloris . Les deux Français se sont engagés auprès de l’association Marlène de Maria, basée à Couëron (44).Hugo Lloris a donné ses gants et Kylian MBappé ses crampons, qui seront cédés lors d’une grande vente aux enchères à Nantes le 16 novembre prochain, qui présentera également un ballon signé par l’équipe de France , ou encore les maillots de Mario Balotelli Yoann Gourcuff ou encore Karim Benzema Le cancer du pancréas présente actuellement l’un des taux de survie les plus faibles, avec seulement 1 à 5% de chances de survie cinq années après le diagnostic.