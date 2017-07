Mbappé en tournée à Paris

5

AH

Enfin !Ses fans attendaient avec impatience qu'il éclaircisse son avenir. Après des semaines de longue attente, de rumeurs et contre rumeurs, Mbappé a enfin fait son choix ! Il sera à Paris dès le 20 juillet, et ce jusqu'au 22.Étienne Mbappé sera effectivement à l'affiche au Baiser salé pour quatre concerts de Jazz. Une juste récompense pour ce guitariste/bassiste autodidacte, qui a déjà joué avec les plus grands comme Ray Charles