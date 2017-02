Mbappé, c'est 60 millions d'euros

238

Les Monégasques le savent mieux que quiconque. Rien de plus efficace pour faire flamber les prix de son nouveau joyau que de l'exposer aux sujets de la reine d' Angleterre . Une stratégie qui avait été payante avec Anthony Martial il y a deux saisons. Mardi dernier sur le terrain de Manchester City (5-3), les yeux des plus gros clubs européens se sont rivés sur Kylian Mbappé après sa prestation majuscule et son but tout en sang-froid.D'après, le Barça et le Real seraient déjà venus aux renseignements et l'AS Monaco a donc dû fixer une estimation de sa valeur. Sur l'étiquette : 60 millions d'euros. Par ailleurs, le quotidien annonce qu'aucune discussion n'avait eu lieu quant à une prolongation du contrat de l'espoir français, courant actuellement jusqu'en 2019.Qu'est-ce que ça sera quand il aura 90 minutes dans les jambes...