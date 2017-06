Mbappé augmenté de 775% ?

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kylian Mbappé est certainement le joueur le plus convoité de ce mercato. Le Real Madrid, le PSG et Arsenal sont les clubs les plus régulièrement évoqués comme destinations possibles pour le nouveau prodige du foot mondial. Monaco aurait d'ailleurs refusé une offre du club madrilène de 130 millions d'euros pour son attaquant selon leToujours selon le journal français, le club de la Principauté cherche à prolonger le joueur de 18 ans dont le contrat se termine en 2019, pour le vendre au prix fort dans un an. Alors que le petit Kylian perçoit actuellement 80 000 euros par mois, son père Wilfried, qui gère ses intérêts, réclamerait au club monégasque le même salaire perçu par Radamel Falcao , à savoir 700 000 euros par mois soit une augmentation de 775 % !Après le Dab de Pogba utilisé pour apprendre les figure géométriques, bientôt le salaire de Mbappé pour expliquer la fonction exponentielle ?